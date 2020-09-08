Житель Алтайского края специально наехал на полицейского

Мужчина не стал подчиняться законным требованиям полицейского и начал оскорблять его грубой нецензурной бранью. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Алейска признали виновным в применении насилия в отношении полицейского, сообщает краевой Следком.

По данным следствия и суда, вечером в марте 2020 года на дороге в Алейском районе сотрудники патрульно-постовой службы заметили припаркованный автомобиль, в котором находился житель Алейска. Для проверки причастности к преступлению он не должен был покидать место происшествия.

Однако мужчина не стал подчиняться законным требованиям полицейского и начал оскорблять его грубой нецензурной бранью. На замечания не реагировал, а напротив продолжил оскорблять и даже наехал на инспектора ППС.

Во время следствия мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа 25 тыс. рублей в доход государства.

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