Житель Алтайского края специально наехал на полицейского

Мужчина не стал подчиняться законным требованиям полицейского и начал оскорблять его грубой нецензурной бранью.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жителя Алейска признали виновным в применении насилия в отношении полицейского, сообщает краевой Следком.
По данным следствия и суда, вечером в марте 2020 года на дороге в Алейском районе сотрудники патрульно-постовой службы заметили припаркованный автомобиль, в котором находился житель Алейска. Для проверки причастности к преступлению он не должен был покидать место происшествия.
Однако мужчина не стал подчиняться законным требованиям полицейского и начал оскорблять его грубой нецензурной бранью. На замечания не реагировал, а напротив продолжил оскорблять и даже наехал на инспектора ППС.
Во время следствия мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа 25 тыс. рублей в доход государства.
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