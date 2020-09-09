Барнаульцы покрутят педали, чтобы помочь детям с ОВЗ

Средства будут взиматься с участников в качестве вступительных сборов Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Барнаула приглашают к участию в семейном благотворительном велопробеге, который состоится 27 сентября. Акция пройдет в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказали в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, велопробег под названием «Путь к мечте» организовали для того, чтобы передать деньги на программы гидрореабилитации для детей. Средства будут взиматься с участников в качестве вступительных сборов, далее их направят в Фонд помощи детям с поражениями центральной нервной системы.

- Велосипедисты проедут 30 километров по лесу и окрестностям Барнаула. Участниками акции могут стать как любители велоспорта, так и профессионалы. Сбор и инструктаж участников состоится на улице Мало-Тобольской, 30 (Старый базар, Amaxtur), - отметили в управлении.

В программу вошел детский заезд, эстафеты, а также розыгрыш призов.

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