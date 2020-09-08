В ДТП в Алтайском крае погиб мужчина и пострадал ребенок

Мужчина не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вечером 7 сентября произошло смертельное ДТП, пишут “Каменские известия”.

Известно, что вчера около 22 часов житель Камня-на-Оби, лишенный прав, ехал на автомобиле ВАЗ-21099 со стороны поселка Октябрьский в сторону города. Мужчина не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет

В результате ДТП 31-летний водитель погиб на месте аварии. Восьмилетний ребенок, находившийся на заднем сидении, без детского удерживающегося устройства и не пристегнутый обычным ремнем безопасности, получил ушибы грудного и поясничного отделов позвоночника. Еще два пассажира не пострадали.

По факту этого ДТП проводят проверку.

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