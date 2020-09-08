В Барнауле закрывается магазин “Декатлон”

ТРЦ "Арена" Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в конце сентября перестанет работать единственный магазин “Декатлон”. Об этом представители компании написали на своей странице в Instagram.

– Уважаемые покупатели, спешим вам сообщить, что наш магазин закрывается 28.09.2020, в связи с этим в магазине действуют скидки до 70%, – сказано в сообщении ”Декатлона”.

В Барнауле есть всего один магазин этой сети, он находится в ТРЦ «Арена». В комментариях к посту о прекращении работы многие пользователи выразили свое сожаление. Почему этот гипермаркет спортивных товаров закрывается, не сообщается.

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