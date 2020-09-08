Сезон осенних продовольственных ярмарок начинается в Барнауле

На ярмарке.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле уже в эту субботу, 12 сентября, стартует сезон традиционных осенних продовольственных ярмарок. Купить продукцию можно будет в разных районах краевой столицы, там будут работать ярмарочные площадки, пишет пресс-служба мэрии города.
Жители и гости Барнаула смогут купить на ярмарках овощи местных сельхозтоваропроизводителей, мед, саженцы и семена. Также в продаже будут мясо птицы, свинина и говядина, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, крупы, хлеб, мука и многое другое.
Ярмарки будут работать с 10 до 14 часов в следующих местах:
Железнодорожный район:
– пр. Красноармейский, 131,
– пр. Ленина, 71.
Индустриальный район:
– ул. 50 лет СССР, 51а.
Ленинский район:
– пл. Народная.
Октябрьский район:
– пр. Ленина, 152,
– ул. Г.Титова, 9.
Центральный район:
– пр. Красноармейский, 36,
– ул. Чайковского, 21.
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