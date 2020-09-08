Сезон осенних продовольственных ярмарок начинается в Барнауле

На ярмарке. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле уже в эту субботу, 12 сентября, стартует сезон традиционных осенних продовольственных ярмарок. Купить продукцию можно будет в разных районах краевой столицы, там будут работать ярмарочные площадки, пишет пресс-служба мэрии города.

Жители и гости Барнаула смогут купить на ярмарках овощи местных сельхозтоваропроизводителей, мед, саженцы и семена. Также в продаже будут мясо птицы, свинина и говядина, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, крупы, хлеб, мука и многое другое.

Ярмарки будут работать с 10 до 14 часов в следующих местах:

Железнодорожный район:

– пр. Красноармейский, 131,

– пр. Ленина, 71.

Индустриальный район:

– ул. 50 лет СССР, 51а.

Ленинский район:

– пл. Народная.

Октябрьский район:

– пр. Ленина, 152,

– ул. Г.Титова, 9.

Центральный район:

– пр. Красноармейский, 36,

– ул. Чайковского, 21.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ждать осталось недолго: стало известно, когда в Алтайский край может прийти бабье лето

Какой будет погода в Алтайском крае с 9 по 11 сентября (подробнее)