Движение на улице Крупской ограничат в Барнауле

Перекрытие дорог. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на несколько дней для движения транспорта закроют участок улицы Крупской, пишет пресс-служба мэрии города.

Движение по всей ширине проезжей части улицы Крупской от здания №118 до переулка Ядринцева закроют с 9 часов 11 сентября до 19 часов 15 сентября.

Ограничения связаны с проведением работ по устройству наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения к строящемуся многоквартирному дому на улице Крупской,118.

– Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда ,– пишут в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что в Барнауле с 25 сентября остановят движение на участке улице Фурманова. Это связано с установкой сетей водоснабжений к детскому саду №279.

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