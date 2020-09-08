Движение на улице Крупской ограничат в Барнауле

Перекрытие дорог.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле на несколько дней для движения транспорта закроют участок улицы Крупской, пишет пресс-служба мэрии города.
Движение по всей ширине проезжей части улицы Крупской от здания №118 до переулка Ядринцева закроют с 9 часов 11 сентября до 19 часов 15 сентября.
Ограничения связаны с проведением работ по устройству наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения к строящемуся многоквартирному дому на улице Крупской,118.
– Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда ,– пишут в ведомстве.
Ранее мы сообщали, что в Барнауле с 25 сентября остановят движение на участке улице Фурманова. Это связано с установкой сетей водоснабжений к детскому саду №279.
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