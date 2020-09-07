На медовой ярмарке в Алтайском крае успели продать 40 тонн мёда

Всего в ярмарке поучаствовали 22 пчеловода из 18 районов края. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В этом году традиционная ярмарка мёда работала в Барнауле на площади Сахарова с 7 по 31 августа.

- Из-за сложной эпидемиологической ситуации проводить ярмарку в этом году разрешили в самый последний момент. Некоторые пчеловоды не смогли принять участие, так как меда было мало или уже успели продать основной объем, - рассказал руководитель сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Алтай - медовый край» Юрий Богуславский.

Всего в ярмарке поучаствовали 22 пчеловода из 18 районов края. Удалось продать около 40 тонн мёда и другой пчелопролукции: пыльцу, забрус, маточное молочко, трутневый гомогенат и др.

На ярмарке можно было купить лакомства на любой вкус. В ассортименте был в том числе и мед, собранный с краснокнижных растений Алтая. Особой популярностью пользовался дягильный мед.

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