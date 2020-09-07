В Алтайском крае родители недовольны поборами на градусники и качеством горячего питания

Родители жалуются, что дети не успевают поесть на перемене. Фото: Анна СЕМИНА

Со 2 по 4 сентября в Алтайском крае работала горячая линия Общественной палаты региона по вопросам организации учебы в школе. По телефону можно было сообщить о нарушениях, связанных с недостаточной профилактикой распространения ковида или пожаловаться на качество горячего питания.

За эти дни на горячую линию поступило 40 звонков из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Белокурихи, Шипуновского, Первомайского и других районов края, сообщают «Вести Алтай».

– Есть факты того, что родителей просят приобрести средства защиты, например, градусники или санитайзеры. <…> Кроме того, много вопросов по организации питания в начальной школе. В частности, есть жалобы на качество питания, на то, что дети не успевают поесть на перемене, что отсутствуют буфеты, – рассказал председатель социальной комиссии Общественной палаты Алтайского края Иван Панов.

Общественная палата проверит жалобы вместе с Минобром и Роспотребнадзором. Все родители, которые звонили на горячую линию, получат ответы.

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