Подъем энтеровирусной инфекции прогнозируют на Алтае

Самое тяжелое проявление инфекции - серозный менингит Фото: Анна СЕМИНА

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора прогнозируют во второй декаде сентября подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией.

Такой прогноз делается на основании показателей предыдущих лет и является сезонным. Источником заражения может быть, как уже больной человек, так и просто носитель без каких-либо клинических проявлений.

- Пути передачи - водный, контактно - бытовой, воздушно - капельный, пищевой. Факторами передачи могут быть: недостаточно обработанные овощи, фрукты, зелень, игрушки, грязные руки, сырая вода и приготовленный из нее лед, а также другие объекты внешней среды, загрязненные энтеровирусами, - отмечают в управлении.

При заболевании отмечается высокая температура (39-40 градусов), головная боль и боль в мышцах, сыпь, тошнота и рвота, герпетическая ангина, жидкий стул, конъюнктивит и т.д. Однако при этом более 90% инфицированных переносят болезнь в легкой форме и без лабораторного подтверждения могут расцениваться как ОРВИ или острые кишечные инфекции с неустановленным возбудителем.

Но не стоит быть беспечным. Самым тяжелым проявлением инфекции является серозный менингит. А уже он в свою очередь сопровождается сильными головными болями, лихорадкой и рвотой.

При выявлении такого больного следует как можно быстрее изолировать его, так как инфекция быстро распространяется. Особенно это опасно в детских коллективах. Правила профилактики очень просты:

- личная гигиена,

- для питья только бутилированная или кипяченая вода,

- тщательная обработка овощей и фруктов;

- заболевшим не посещать организованные коллективы.

- незамедлительное обращение за медицинской помощью при возникновении клиники инфекционного заболевания.