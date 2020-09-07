В барнаульском доме загорелось сразу несколько балконов

Общая площадь возгорания составила около 20 кв.м. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вечером 6 сентября в Барнауле загорелись балконы в девятиэтажном доме на ул. Георгия Исакова. Когда приехали пожарные, огонь охватил балконы на восьмом и девятом этажах, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

– Горели балконы общего пользования на площади 20 квадратных метров. Сложность пожара заключалась в наличии жильцов в своих квартирах и сложной планировке строения – здание коридорного типа. Была проведена эвакуация. С помощью спасательных устройств были спасены люди из задымленных этажей подъезда, остальные жители эвакуировались самостоятельно», - отметил заместитель начальника службы пожаротушения – начальник дежурной смены территориальной службы пожаротушения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Евгений Кононенко.

Пожарные смогли быстро потушить пожар. Пострадавших от огня нет. Специалисты предполагают, что причиной стало чье-то неосторожное обращение с огнем.

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