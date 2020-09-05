В Барнауле пожарные потушили полыхающий дом и спасли попугаев

На месте происшествия работали два звена газодымозащитной службы Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Днем, 5 сентября в Барнауле горел частный дом на улице Гоголя, 139. На место происшествия по повышенному рангу сложности выехали спасатели, сообщает краевое управление МЧС.

К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горела крыша дома, была угроза распространения огня на соседние строения.

– Сложность заключалась в плотной застройке,– добавил старший помощник начальника дежурной смены территориальной службы пожаротушения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Виктор Шеляков.

Тушение пожара. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На месте происшествия работали два звена газодымозащитной службы. Для бесперебойной подачи воды на тушение проложили магистральную линию, подали четыре многофункциональных ствола большой мощности. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние постройки.

В результате пожара повреждены стены и перекрытия, также огонь уничтожил крышу дома. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

На месте пожара. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Во время пожара никто не пострадал. На одной из фотографий видно, что спасатель несет клетку с попугаями. К счастью, птицы смогли пережить это ЧП .

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Важно!

Во время похолодания люди активнее используют печное отопление и электронагревательные приборы, порой с нарушением правил пожарной безопасности. Это нередко приводит к росту числа возгораний. Не стоит забывать об элементарных правилах безопасности.

Пожарные борются с огнем. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

– Причиной пожара при эксплуатации масляного обогревателя может стать неисправность терморегулятора. Температура превышает максимально допустимую, внутри прибора повышается давление, нарушается герметичность корпуса, происходит взрыв, в результате которого горящее масло разлетается в разные стороны, – сообщают в ведомстве.

Самодельными приборами пользоваться нельзя. При их изготовлении иногда используют сразу несколько тэнов, при этом многие не учитывают их общую мощность, что приводит к большой загрузке электрических сетей. В соединениях может произойти замыкание проводников, что также приведет к пожару.

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