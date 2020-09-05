Из подъезда доносились крики: в Барнауле мужчина с ножом напал на девушку

По словам девушки, нападавший используя нож, похитил у нее золотую цепочку и телефон. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле росгвардейцы задержали мужчину, который с ножом напала на девушку в подъезде одного из домов, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Алтайскому краю.

Ночью экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны по Барнаулу был на маршруте патрулирования. Вскоре правоохранители получили сообщение о разбойном нападении и сразу же поспешили на помощь.

Росгвардейцы вошли в подъезд, из которого были слышны крики девушки о помощи. Они смогли задержать мужчину, вооруженного ножом.

По словам девушки, нападавший используя нож, похитил у нее золотую цепочку и телефон. В полицию о случившемся сообщили жители подъезда, которые услышали крики.

На место задержания вызвали следственно-оперативную группу полиции. Во время осмотра места происшествия изъяли нож и похищенное имущество.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

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