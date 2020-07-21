Ревнивая жительница Барнаула ударила сожителя ножом
В Барнауле 61-летнюю местную жительницу осудили за ножевое ранение сожителю. Причиной конфликта стала ревность.
Как рассказала “Комсомольской Правде” помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Попова, все произошло еще в апреле этого года. Сожители отдыхали у себя дома в Барнауле и выпивали. Однако праздник продолжался недолго. Вскоре произошла ссора на почве ревности.
Во время конфликта женщина взяла нож и ударила своего сожителя. Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.
Суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ назначенное наказание считается условным, с установлением испытательного срока 2 года.
Известно, что в 2015 году женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Тогда обстоятельства дела были аналогичными. Однако в связи с примирением с потерпевшим, уголовное дело было прекращено.
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ИСТОЧНИК KP.RU