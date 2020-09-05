Житель Алтайского края угнал автомобиль, груженный продуктами

Угонщика задержали полицейские. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алейске полицейские задержали мужчину, которого подозревюат в угоне автомобиля с продуктами, сообщает краевое управление МВД.

По предварительной информации, горожанин обратил внимание на груженный продуктами автомобиль, припаркованный у одной из гостиниц Алейска. Ключи находились в замке зажигания, поэтому мужчина сел в чужую машину и уехал. Обнаружив пропажу автомобиля, владелец сообщил в полицию об угоне.

Вскоре машину нашли. Хозяин автомобиля осмотрел его и сообщил о том, что не хватает некоторых продуктов, которые лежали в фургоне: несколько килограммов колбасы, сыра, масла и другие товары. Подозреваемый сообщил полицейским, что именно он является «настоящим» хозяином автомобиля. Мужчина уже успел продать продукты, а на вырученные деньги купил алкоголь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ (угон). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и статье 158 УК РФ (кража).

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