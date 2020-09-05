Директора барнаульской компании обманули почти на 200 тысяч рублей

Деньги. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле директора компании, специализирующейся на оптовой торговле, обманули на крупную сумму. Мужчина обратился в полицию, сообщает ГУ МВД России по региону.

Предприятию нужно было купить три пожарных извещателя. Вскоре после запроса на электронную почту директора пришло письмо от фирмы, которая была готова доставить необходимое оборудование за 194 тыс. рублей.

Мужчина позвонил по указанному телефону и договорился с человеком, представившимся менеджером, об оплате товара. После этого он перевел необходимую сумму.

Прошло некоторое время, но предприятие так и не получило извещатели. Барнаулец нашел в интернете телефон компании и позвонил туда. Там сообщили, что не заключали договор с сего предприятием, а с мужчиной все это время общались мошенники.

– В настоящее время по данному факту будет возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», – добавили в ведомстве.

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