На Алтае возведут мост за 87 млн рублей

Сейчас специалисты приступили к геодезическим и разбивочным работам. Фото: из архива компании

«Юго-Западное дорожно-строительное управление» возведет мост через реку Склюиха близ села Самарка Рубцовского района. Стоимость работ составляет чуть более 87 млн. рублей.

- По контракту, строительство должно завершиться 30 сентября 2021 года. Сейчас специалисты приступили к геодезическим и разбивочным работам, - сообщил главный инженер предприятия Сергей Каиль.

Мост в этом месте есть, но он находится в ветхом состоянии, и по нему разрешено движение только легковых машин.

- А для нормального сообщения сел Новоматвеевка и Самарка необходим проезд через реку грузовых авто, например молоковозов. На летний период на этом месте мы отсыпали дамбу, но ее можно сделать только после паводка. Во время же паводка были серьезные проблемы с автосообщением, - рассказал первый замглавы администрации Рубцовского района Роман Субботин.

Новый мост будет железобетонным с асфальто-бетонным покрытием, также обустроят подъездные пути. В 2020 году установят все железобетонные конструкции, а в 2021 уложат покрытие и сделают пути, сообщили в ДСУ.

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