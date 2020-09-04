Жительница Барнаула забила до смерти 73-летнюю пенсионерку куском мяса

Теперь ее могут лишить свободы на срок до 15 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 47-летняя женщина забила до смерти замороженным куском мяса свою 73-летнюю знакомую. Ссора произошла из-за денежного долга. Это все произошло 7 августа, но только сейчас завершено расследование.

- Соседки мило беседовали, делились рецептами и просто сплетничали, когда между ними возникла ссора на тему небольшого займа, который женщина всё ещё не вернула бабуле, - пишет криминальный паблик «Unusual Crimes Barnaul».

По данным паблика, подозреваемая нанесла ей несколько ударов пакетом, в котором находилось замороженное мясо. В результате черепно-мозговой травмы пожилая женщина скончалась. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Теперь ее могут лишить свободы на срок до 15 лет.

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