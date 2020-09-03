В Бийске 91-летнюю женщину напугали известием о ее скорой кончине

Предполагаемую мошенницу задержали в тот же день Фото: Анна СЕМИНА

Полицейские Бийска задержали женщину, которую подозревают в мошенничестве. Она обманула 91-летнюю старушку.

По предварительной информации, на улице к сыну потерпевшей подошла незнакомка, она сказала, что ей срочно надо переговорить с его матерью. Ничего не подозревающий мужчина привел ее в дом. Там она сообщила пенсионерке, что той осталось жить всего пару дней, но ситуацию пока еще можно исправить, причем бесплатно.

- Для ритуала по исцелению незнакомка попросила белый лист и все хранящиеся дома деньги. После ряда манипуляций она отдала сверток обратно, велела убрать его под матрас и покинула жилище, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Через некоторое время хозяйка дома достала сверток, но он оказался пустой. После этого она сразу обратилась в полицию. Задержали предполагаемую мошенницу в тот же день, правда к тому моменту она успела потратить часть денег. Всего же она забрала у несчастной старушки шесть тысяч рублей – все, что у той было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».