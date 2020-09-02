Алтайский институт рискует остаться без профессоров из-за коронавируса

Некоторые дисциплины невозможно преподавать дистанционно. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский государственный институт культуры может остаться без профессуры из-за коронавирусных ограничений. Об этом рассказала ректор института Галина Буевич на встрече с депутатом Государственой Думы Иваном Лоором, пишет «Алтайская правда».

Из-за коронавируса преподаватели старше 65 лет не могут преподавать дисциплины очно, а в дистанционном формате организовать учебный процесс в творческом вузе достаточно проблематично. Многие предметы просто невозможно преподавать на «удаленке», к примеру, обучение культуре речи.

Получается, «за бортом» учебного процесса остались самые опытные преподаватели. Исполняя распоряжение, в АГИК пришлось поменять часть профессуры.

- Мы очень просим содействия, чтобы на законодательном уровне вернуться к рассмотрению этого вопроса, убрать пункт данного ограничения именно для творческих вузов, - говорит Галина Буевич.

Иван Лоор в свою очередь заверил, что заявит об этой проблеме в Москве,

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