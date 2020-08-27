Одни пенсионеры: алтайская школа едва не осталась без учителей накануне 1 сентября

За несколько дней до 1 сентября чуть не сорвался учебный процесс Фото: Олег УКЛАДОВ

Все школы Алтайского края прошли приемку перед началом нового учебного года. Однако это не значит, что все проблемы решены. Так, в Брусенцевской школе Усть-Пристанского района только-только закрыли вакансии преподавателей математики, физики и информатики. Проблема в том, что практически весь штат педагогов – люди предпенсионного и пенсионного возраста. Из-за этого за несколько дней до 1 сентября чуть не сорвался учебный процесс. Подробнее – в «Комсомолке».

С криком о помощи в редакцию обратился один из учителей школы. По его словам, они уже не знают, куда обращаться: практически все преподаватели – пожилые люди, а молодежь ехать в далекое село отказывается, даже по программе «Земский учитель». Кроме того, в этом году три учителя-пенсионера отказались выходить на работу.

- Такая проблема существует у нас уже четыре года подряд. Ну и сколько еще наших пенсионеров можно приглашать на работу? В этом году мы остались без трех учителей. У нас до последнего были открыты вакансии по трем предметам: математика, физика и информатика. Раньше было 13 педагогов, осталось 10. За такой короткий срок профпереподготовку пройти невозможно, тем более людям предпенсионного возраста, поэтому учителям приходится вести несколько предметов сразу, - рассказала директор Ирина Ващеулова.

Родители школьников уже обращались по данному вопросу к министру образования и науки Алтайского края Максиму Костенко. Руководство школы, в свою очередь, обратилось в комитет по образованию Усть-Пристанского района, а также направило заявления в университеты на длительную практику студентов и в программу «Земский учитель», но пока все безуспешно.

- Найти педагогов очень сложно. Даже целевиков, которые бы окончили образование в этом году – нет. У нас была еще одна вакансия учителя физкультуры, и пришлось вновь просить вернуться в школу нашего пенсионера, - отметила Ирина Васильевна.

Директор уже и не помнит, когда последний раз в селе задерживались молодые люди. Конечно, бывало, что в школу приходили молодые кадры, но ненадолго.

- Два выпускника педколледжа приезжали к нам. Один мне открыто сказал, что не собирается в образовании оставаться – пойдет в силовые структуры из-за зарплаты, а второй поступил в магистратуру. В прошлом году по программе приезжала молодая пара из Бийска: он преподавал физкультуру, она – учитель начальных классов. Но год прошел, она ушла в декрет, а муж уволился – переехали обратно в наукоград, - грустно вспоминает директор.

При этом, по словам Ирины Васильевны, нельзя сказать, что село глухое: есть ФАП, фермерские хозяйства и завод, четыре магазина, отделение банка и так далее.

- В Усть-Пристань по программе «Земский учитель» сейчас биолог приехал, будет жить в интернате, где все условия созданы. У нас такого, конечно, нет – жилье можем предоставить, но оно не слишком благоустроенное. Поэтому если и приезжают городские студенты, то надолго не задерживаются, - подчеркнула она.

В комитете по образованию Усть-Пристанского района «Комсомолке» объяснили, что пока беду удалось миновать – буквально за несколько дней до 1 сентября удалось уговорить вернуться в школу бывшего учителя по математике, а также закрыть вакансии по физике и информатике.

- Вместе с родителями и общественностью смогли закрыть все, но в перспективе учителя математики придется прямо сейчас искать на следующий год, заманивать льготами всякими. Год мы еще продержимся, - сказала председатель комитета Елена Гроссу.

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