По улицам Барнаула проехал громадный теплоход

Теплохо везли на тягаче. Скриншот видео

Жители Барнаула заметили необычного участника дорожного движения на улицах города. Им удалось заснять на видео, как по дороге движется прогулочный теплоход.

На кадрах видно, что теплоход «Заря» на тягаче везут по Правобережному тракту и улице Власихинской. В комментариях подписчики предположили, что «Заря» идет в последний путь, и ее повезли на металлолом. С теплотой барнаульцы вспоминают о путешествиях на этом теплоходе. Пишут, что от «Зари» всегда были шикарные волны.

Однако не факт, что «Заря» больше не поплавает. По некоторой информации подписчиков, новые хозяева намерены пустить теплоход по Иртышу в Омске.

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