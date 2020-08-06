В Алтайском крае выставили на продажу плавучую гостиницу

Плавучая гостиница. Фото размещено на сайте Avito

В Камне-на-Оби выставили на продажу двухэтажную плавучую гостиницу. Объявление об этом владелец разместил на «Авито».

За объект он просит 6 млн рублей. Жилая площадь составляет 135 квадратных метров. Гостиница размещена на платформе, которую можно перемещать с помощью двух моторных лодок. Лодки в цену не входят. Отель оборудован солнечными батареями, ветряками, газовым отоплением и баками для четырех тонн питьевой воды.Также установлена система видеонаблюдения, подключен Wi-Fi.

Первый этаж обогревается с помощью теплого пола, на втором размещены батареи. Снизу расположена кухня со встроенной техникой, обеденная зона и зона отдыха. Второй этаж представлен четырьмя номерами. Также на улице есть баня, туалет, мангал, тандыр и многое другое.