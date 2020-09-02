В центре Барнаула произошло массовое ДТП из-за пьяного водителя на «Лексусе»

Столкнулись три автомобиля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 1 сентября в центре Барнаула произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. На проспекте Комсомольский стокнулись три автомобиля. Как сообщают в паблике «Barnaul22» со ссылкой на алтайский аварком, в результате аварии пострадала девушка.

Очевидцы ДТП рассказали, что автомобиль Honda двигался по проспекту Комсомольскому от улицы Молодежной в сторону улицы Советской, а Nissan Marchпо улице Путиловской от пр. Сибирского. Пьяный водитель на Lexus в это время отъезжал от магазина спорттоваров. Он создал помеху другим автомобилистам, и произошло столкновение.

В аварии пострадала девушка, которая находилась в одной из иномарок. Ей оказали медицинскую помощь.

Напомним, ранее в Барнауле загорелся автобус во время движения. Никто из пассажиров не пострадал.