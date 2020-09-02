2 и 3 сентября в Алтайском крае могут возникать пожары

В эти дни вероятно увеличение количества бытовых пожаров, могут загораться леса и степи. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

2 и 3 сентября в Алтайском крае ожидается высокая пожароопасность. Прежде всего, это касается западных районов – Кулундинского, Ключевского, Славгорода, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В эти дни вероятно увеличение количества бытовых пожаров, могут загораться леса и степи. Спасатели советуют не сжигать мусор и сухую траву и не бездействовать, когда это делает кто-то другой. Нужно пресекать подобные действия. Выезжая на отдых, не нужно разводить костры. Причиной пожара может также стать выброшенная из окна автомобиля непотушенная спичка или сигарета.

– Помните: возгорания в природной среде крайне опасны. При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями, – предупреждают спасатели.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы - 101.

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