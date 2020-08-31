В Барнауле запускают автобусный маршрут

Скриншот с сайта администрации

В Барнауле запустили новый автобусный маршрут. Он будет выполняться с 1 сентября для улучшения транспортного обслуживании.

Маршрут №150 будет ходить от поселка Новомихайловка до ЛДП «Урожайный», сообщается на официальном сайте городской администрации.

Как рассказали в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, по указанному направлению будут ездить два автобуса малого класса по схеме: ул.Центральная (п.Новомихайловка) – Павловский тракт – ул.Солнечная Поляна – ул.Энтузиастов – ул.Георгиева.

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