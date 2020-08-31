Надпись «Барнаул – Орденоносный» вернут городу

Демонтированный орден

Помните, пару лет назад, с крыши дома у ЦУМа сняли надпись «Барнаул Орденоносный». Теперь ее хотят вернуть, правда, в прежнем виде восстановить ее не получится, металлическая конструкция истлела и стала опасной.

- Мы планируем воссоздать надпись «Барнаул – Орденоносный» и Орден Октябрьской Революции. Что касается ее размещения, то мы предлагаем горожанам предложить несколько мест в городе, а потом путем голосования всем вместе его выбрать. Важно сохранить идентичность надписи, - сказал мэр города Вячеслав Франк.

На сайте города и в социальных сетях будет размешаны основные параметры надписи: длина, ширина и высота конструкции, чтобы барнаульцы могли сориентироваться и предложить место ее размещения, сообщает администрация.

После того, как для надписи найдут место, сделают эскиз, можно будет определить стоимость проекта. Мэр пообещал, что горожане увидят надпись ко дню города уже в следующем году.

Справка КП

Почетная надпись появилась на крыше дома на одной из главных улиц города еще в советское время. Согласно открытым источникам, приказ о награждении Барнаула орденом Октябрьской революции был подписан в августе 1980 года президиумом Верховного Совета СССР. Это один из высших орденов СССР. Краевая столица получила его за заслуги трудящихся в революционном движении, в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, а также в связи с 250-летием основания Барнаула.