На трамвайном переезде на улице Попова досрочно завершили ремонт

Реконструкция улицы Попова продлится до 1 октября 2020 года Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле рабочие досрочно завершили ремонт на трамвайном переезде в районе перекрестка улиц Власихинской и Попова.

Напомним, в связи с капитальным ремонтом переезда, движение на участке было ограничено с 20 августа. Это создало немало неудобств автолюбителям и общественному транспорту, при проезде по Попова со стороны Трактовой в направлении к Балтийской и обратно. Как заверили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, это было последнее перекрытие, связанное с реконструкцией участка. Что касается непосредственно автомобильной части, но ее ремонт будет завершен до 1 октября.

В настоящее время, как сообщают в пресс-центре мэрии, проезд по трамвайному переезду открыт.

Всего же в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на данный участок потратят около 600 млн рублей. Такова смета за два года работ.

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Улица Попова в Барнауле закрыта для проезда до 6 августа из-за дорожного ремонта. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас там идет асфальтирование от трамвайного переезда до ул. Трактовой (подробнее)