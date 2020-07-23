2020-07-23T04:28:57+03:00
Общество

Участок улицы Попова в Барнауле сделают шестиполосным

До 6 августа движение по дороге перекрыто
Татьяна Гейнрих
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Ремонт на ул. Попова.Ремонт на ул. Попова.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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Улица Попова в Барнауле закрыта для проезда до 6 августа из-за дорожного ремонта. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас там идет асфальтирование от трамвайного переезда до ул. Трактовой. Движение на этом участке ул. Попова станет шестиполосным.

Всего на реконструкцию дороги направили около 600 млн рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участке переустраивают трамвайные пути, укладывают асфальтобетон, ремонтируют парковки, делают заездные карманы для общественного транспорта, устанавливают бордюрные камни, строят тротуары и многое другое. После всех строительных работ установят дорожные знаки и светофоры, нанесут дорожную разметку.

- Погода нам благоволит. Как и планировалось, перекрытие участка для движения транспорта у нас укладывается в месячный срок. Но стоит понимать, что за этот месяц мы полностью ул. Попова не построим. Пока что мы перекрытый участок приводим в соответствие, чтобы по нему можно было с 6 августа открыть движение. Работы будут продолжаться. Стремимся выполнить все запланированное раньше намеченных сроков, – говорит заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Иван Гармат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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