Власти прокомментировали затопление канализационными водами детсада в Бийске

Так выглядит подвал детсада в данный момент. Фото: пресс-службы администрации Бийска

В Бийске устранили аварию в детском саду на улице Севастопольской, при которой помещение затопило канализационными нечистотами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии на официальной странице «ВКонтакте».

– 28 августа силами Центра гигиены и эпидемиологии были проведены работы по дезинфекции подвального помещения, отвечающие всем необходимым в таких случаях требованиям, – заявили чиновники.

Также в мэрии заверили, что ни в коем случае администрация города не допустит угрозы жизни и здоровью детей. В понедельник детский сад заработает в обычном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что подвал садика затопило нечистотами от близлежащих домов. Родителям сказали, что закрыли детский сад на несколько дней якобы для обычной санитарной обработки. При этом убираться заставили работников учреждения.