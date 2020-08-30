Детский сад в Бийске затопило нечистотами из канализации

Детский сад планируют открыть в понедельник. Фото: Олег УКЛАДОВ

Недавно открывший детский сад в Бийске затопило канализационными водами. Как сообщают в паблике «Инцидент Бийск», речь идет об МБОУ №40 на улице Севастопольской.

В анонимном сообщении сказано, что подвал садика затопило нечистотами от близлежащих домов. Родителям воспитанников об этом решили не сообщать, а просто закрыли детский сад на несколько дней якобы для обычной санитарной обработки. А решать проблему заставили работников учреждения. Им сказали брать щетки и разгонять лужи.

– Уже в понедельник садик планируют открыть. А теперь представьте, сколько заразы там осталось, ведь не проводилось никаких проверок и профессиональной дезинфекции, – сказано в публикации.

В комментариях родители подтвердили, что с понедельника им разрешили отправлять детей в сад, и они надеются, что все меры безопасности будут соблюдены, но сомневаются, что подвал высохнет и запах успеет уйти.

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