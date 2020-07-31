2020-07-31T10:37:02+03:00
Общество

Первый раз в детский сад. Нужно ли ребенку сдавать тест на коронавирус

Для поступления в детский сад ребенку нужно сдать только два анализа
Татьяна Гейнрих
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Детские сады работают в формате дежурных групп.Детские сады работают в формате дежурных групп.Фото: Олег УКЛАДОВ
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До сих пор детские сады в Алтайском крае работают только в формате дежурных групп, поэтому пристроить дошколенка можно сейчас только туда. Раньше для справки в детсад нужно было пройти целый ряд врачей. Теперь из-за коронавируса родители волнуются, как попасть на профилактический осмотр в поликлинику и нужно ли сдавать тест на COVID-19.

Надо ли сдавать тест на коронавирус?

Нет, тест на ковид сдавать не нужно.

– При оформлении заключения для детского сада участковый педиатр учитывает в обязательном порядке отсутствие у ребенка контакта с инфекционными заболеваниями, в том числе с COVID-19, на основе базы данных, имеющейся в поликлинике, – объясняет Маргарита Федченко, консультант-педиатр регионального Минздрава.

В том случае, если в детский сад ребенок ходил раньше, то его просто осмотрит медработник в саду в день поступления.

Как сделать справку?

Если ребенок идет в детский сад впервые, то родителям необходимо позвонить в регистратуру поликлиники по месту жительства. Обращение передадут участковому педиатру. Тот свяжется с родителями и даст разъяснения.

– В карту будут внесены предыдущие обследования. Пройти нужно будет только Манту и анализ на яйцеглист, если их нет, – пояснили «Комсомольской правде» в краевом Минздраве.

Когда осмотрят ребенка полностью?

Недостающие плановые консультации, пробелы в осмотрах восполнят в 2020 году, когда улучшится эпидобстановка в крае.

Когда детские сады начнут работать в обычном режиме, а не только в формате рабочих – пока неизвестно.

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Решение будут принимать в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидобстановки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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