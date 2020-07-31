Первый раз в детский сад. Нужно ли ребенку сдавать тест на коронавирус
До сих пор детские сады в Алтайском крае работают только в формате дежурных групп, поэтому пристроить дошколенка можно сейчас только туда. Раньше для справки в детсад нужно было пройти целый ряд врачей. Теперь из-за коронавируса родители волнуются, как попасть на профилактический осмотр в поликлинику и нужно ли сдавать тест на COVID-19.
Надо ли сдавать тест на коронавирус?
Нет, тест на ковид сдавать не нужно.
– При оформлении заключения для детского сада участковый педиатр учитывает в обязательном порядке отсутствие у ребенка контакта с инфекционными заболеваниями, в том числе с COVID-19, на основе базы данных, имеющейся в поликлинике, – объясняет Маргарита Федченко, консультант-педиатр регионального Минздрава.
В том случае, если в детский сад ребенок ходил раньше, то его просто осмотрит медработник в саду в день поступления.
Как сделать справку?
Если ребенок идет в детский сад впервые, то родителям необходимо позвонить в регистратуру поликлиники по месту жительства. Обращение передадут участковому педиатру. Тот свяжется с родителями и даст разъяснения.
– В карту будут внесены предыдущие обследования. Пройти нужно будет только Манту и анализ на яйцеглист, если их нет, – пояснили «Комсомольской правде» в краевом Минздраве.
Когда осмотрят ребенка полностью?
Недостающие плановые консультации, пробелы в осмотрах восполнят в 2020 году, когда улучшится эпидобстановка в крае.
Когда детские сады начнут работать в обычном режиме, а не только в формате рабочих – пока неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU