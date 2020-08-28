Алтайский ковидный госпиталь набирает на работу врачей и медсестер

Медикам выплятят стимулирующие. Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульскую горбольницу №5, перепрофилированную под ковидный госпиталь, требуются анестезиологи-реаниматологи и медицинские сестры-анестезисты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Минздраве края рассказывают, что в инфекционном госпитале есть все средства индивидуальной защиты, запас которых регулярно пополняется. Медики буду жить изолированно в обсерваторе. За проживание и питание заплатит работодатель.

Для работников, которые работают с пациентами, больными коронавирусом, предусмотрены стимулирующие выплаты. Врачи получают 80 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал - 50 тысяч рублей, младший медицинский персонал - 25 тысяч.

Помимо этого, медработникам предоставляется единовременная страховая выплата в размере 68 811 рублей.

Узнать подробнее о вакансиях можно по телефонам (3852) 62-30-81 (Ксения Викторовна Шалабод) с 9 до 18 часов или (3852) 68-41-99 (Галина Владимировна Петри) с 8 до 17 часов.

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