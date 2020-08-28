Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 августа 2020 года составило 11 523

На сегодняшний день проходят лечение 970 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 67 инфицированных коронавирусом. Общее число заболевших составило 11 523. Выписались из больниц 135 пациентов. За все время вылечили от коронавируса 10 299 человек.

Как сообщает региональный оперштаб, новые случаи заболевания выявлены в Барнауле – 41 человек, в Бийске – восемь, в Белокурихе, Заринске, Рубцовске, Яровом, Павловском районе – обнаружили по два новых случая инфиицирования, в Новоалтайске, Заринском, Первомайском, Смоленском, Тальменском, Тюменцевском, Тогульском, Хабарском районы – по одному зараженному.

За весь период от коронавируса скончались 324 человека, за прошедшие сутки – четыре пациента, в двух из причиной смерти стал COVID-19. Всего от коронавирусной инфекции скончалось 121 человек, по иным причинам смерти – 198 человек, на экспертизе в данный момент остается пять случаев.

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