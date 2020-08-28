Алтайские власти разработали антивирусные меры поддержки турбизнеса

Предусмотрена компенсация затрат на аренду помещений и расходов на электроэнергию в период ограничительных мероприятий. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае разработали антикризисные меры поддержки туристической отрасли, сообщает пресс-служба правительства региона. На заседании Общественного совета при управлении края по развитию туризма и курортной деятельности глава ведомства Евгений Дешевых рассказал, что в этом году средства программы «Развитие туризма в Алтайском крае» перераспределят в большем объеме на поддержку субъектов туристической деятельности.

– Принципиально новой является антивирусная мера поддержки, предполагающая субсидирование затрат субъектам туристской индустрии на приобретение антибактериального оборудования и дезинфицирующих средств, а также оплату за проведение соответствующих процедур. Кроме того, предусмотрена компенсация затрат на аренду помещений и расходов на электроэнергию в период ограничительных мероприятий, введенных в регионе с апреля и до конца июня текущего года, - подчеркнул Евгений Дешевых.

На эти цели выделено 10 миллионов рублей.

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