Маткапитал в Алтайском крае можно будет потратить на газ

Депутаты расширили список направлений, на которые можно потратить материнский капитал. Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания расширили перечень направлений, на которые можно потратить материнский капитал. Соответствующие изменения в закон они приняли на сессии АКЗС 27 августа, сообщает официальный сайт правительства региона.

Теперь маткапитал можно будет использовать на подключение газа в жилом доме, который находится в Алтайском крае (после 1 января 2021 года). Также в новый список вошла возможность использовать средства на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции таких детей-инвалидов в общество.

В пресс-службе правительства уточняют, что многодетным семьям направлять средства по обоим новым направлениям можно будет не дожидаясь исполнения ребенку трех лет.

Также депутаты продлили срок предоставления капитала в связи с рождением или усыновлением третьего ребенка или последующих детей до 31 декабря 2026 года.