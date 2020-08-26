Алтайский врач: В жизни вас покинет все, красота, молодость, любовники, но вирусы – никогда!

Елена Ершова Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Консультативно-диагностическом центре Алтайского государственного медицинского университета проводятся исследования на антитела к COVID-19, определяя антитела иммуноглобулинов M и G. Первые появляются в крови человека, если он болеет прямо сейчас или перенес заболевание совсем недавно, а вторые остаются с нами на всю жизнь – это как раз и есть наш иммунитет.

Про иммунитет

- Исследование имеет принципиальное отличие от ПЦР-диагностики: у этих анализов разная задача. При ПЦР берут мазок, чтобы понять, является ли человек носителем коронавирусной инфекции, даже если у него нет клинических проявлений. Эти люди наиболее опасны для окружающих, так как не зная о своём носительстве, они могут заразить тех, кто рядом. А исследования на антитела иммуноглобулинов G в КДЦ могут показать, переболели ли вы ранее COVID-19, - говорит главврач поликлиники Елена Ершова.

По словам специалиста, однозначно наука пока не готова дать ответить на вопрос по поводу иммунитета к коронавирусу - есть мнения, что ковидом можно переболеть и повторно, следовательно, устойчивости к нему нет. Другие считают, что случаи повторные клинические проявления ковида - это факт недолеченного первичного заболевания. Тем не менее, при наличии антител в крови, если и существует риск повторного заражения, то протекать оно будет протекать легче.

Исследования являются платными и не требуют предварительной подготовки. Ограничение касается только времени – пробы крови берут с 8 до 12 утра в будние дни. Результат будет готов через сутки.

Когда победим ковид?

- Отвечая на ваш вопрос, хочу процитировать одного известного профессора, который ещё 30 лет назад говорил о новом для того времени вирусе СПИДа: «Я вам скажу одно, в жизни вас покинет все: красота, молодость, муж, любовник, но вирусы вас не покинут никогда». И я с ним полностью согласна. Вирусы появились на планете намного раньше, чем бактерии, и тем более, чем человек. И об окончательной победе над вирусами просто говорить не приходится, - продолжает Елена Ершова.

По словам специалиста, опасность вируса для человечества определяется двумя базовыми факторами: насколько вирулентен вирус и насколько слаб человек. И в этих условиях человек должен приложить максимум усилий, чтобы противостоять вирусной агрессии.

- Как правило, у большинства имеется низкий иммунный статус. Это связано с питанием, водой, стрессом и, главное, нерациональным использованием антибактериальной терапией. Увы, но сейчас все поголовно занимаются самолечением: чихнул – выпил одну таблетку и здоров! Но такое «лечение» даёт лишь ощущение полного выздоровления. На самом же деле, это приносит больше вреда, чем пользы. Неконтролируемое употребление лекарств приводит к снижению собственного иммунитета и формированию устойчивости к антибиотикам - получается, когда приходит сложное тяжелое заболевание, у человека уже сформировалась устойчивость к антибиотикам, и мы его не можем вылечить, - считает медик.

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