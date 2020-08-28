На въезде в Рубцовск построят кольцо

Внешний диаметр кольца составит 88,5 метра. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

К октябрю 2020 года на въезде в Рубцовск построят кольцевую развязку, сообщает официальный сайт правительства региона. Работы ведутся на 293-м км федеральной трассы А-322.

– Анализ дорожно-транспортных происшествий на участке за последние шесть лет показывает, что все они произошли вследствие несоблюдения очередности проезда, – отметил замначальника ФКУ Упрдор «Алтай» Владимир Дубровский. – Как правило, в них страдают люди, ведь по федеральной дороге транспорт движется с высокой скоростью. Организация кругового движения – один из эффективных способов успокоения трафика. Возможно, сначала это будет непривычно для автомобилистов, но такая мера определенно поможет сохранить жизни людей.

В Упрдор «Алтай» рассказали, что кольцевая развязка будет отвечать всем требованиям безопасности. Внешний диаметр кольца составит 88,5 метра. Для повышения безопасности в центре установят 30-метровую металлическую мачту c освещением. Это осветит перекресток и сделает его более заметным в вечернее и ночное время.

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