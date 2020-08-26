Два новых светофора установили в Барнауле

Светофор в Барнауле. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Два новых светофора общей стоимостью 2,1 млн рублей появились в Барнауле. Их установили на пересечениях улиц Максима Горького и Никитина, проспекта Строителей и улицы Деповской, пишет пресс-служба мэрии города.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула отметили, что на этих участках высокая интенсивность транспортного потока. По итогам 2019 года они были местами концентрации ДТП

Кроме того, для безопасности дорожного движения в Барнауле в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже модернизировали светофоры на трех участках: ул.50 лет СССР – ул. Георгиева, ул.Балтийская – ул.Лазурная, и пр-кт Красноармейский - ул. Ползунова.

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