Мэр Барнаула предложил возродить в школах «Барнауловедение»

Новый учебный год начнется в обычном режиме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэр Барнаула Вячеслав Франк предлагает возобновить школьный курс «Барнауловедение». Такую идею он высказал на городском педсовете, который прошел в онлайн-режиме 27 августа.

В обращении к педагогам Вячеслав Франк заявил, что в новом учебном году необходимо особое внимание уделить изучению исторического наследия краевой столицы. Как сообщает пресс-служба городской администрации, к такому выводу глава города пришел после недавней встречи с лучшими выпускниками школ. Они показали не совсем лучшие знания истории родного города.

– К сожалению, у школьников наблюдается ограниченный запас знаний об истории города. И это, конечно же, не может не вызывать определенную тревогу, - сказал Франк.

Особое внимание на педсовете Вячеслав Франк уделил безопасности учеников. По его словам, администрацией города к началу нового учебного года с учетом соблюдения всех мер профилактики распространения коронавируса были направлены средства в размере 7 млн. рублей .

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