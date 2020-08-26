На Алтае спасли провалившуюся в расщелину туристку

на помощь туристке поспешили спасатели Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

24 августа в Усть-Коксинском районе участница незарегистрированной туристической группы упала в расщелину и получила перелом руки. На помощь к ней поспешили спасатели, сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Женщина упала в расщелину в урочище «Красная гора», примерно в 40 км от села Кайтанак. Самостоятельно выбраться она не смогла, требовалась помощь.

Сначала на место происшествие выехали спасатели и полицейские. Однако из-за большой глубины расщелины пожарные не смогли своими силами поднять пострадавшую. Они спустили ей теплые вещи, медикаменты, продукты питания, фонарик.

Спустя некоторое время организовали спасательные работы с применением скалолазного оборудования, женщину подняли на поверхность. Пострадавшую доставили в районную больницу села Усть-Кокса. Предварительный диагноз – перелом руки и переохлаждение.

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