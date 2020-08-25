Барнаульцы выстроились в огромную очередь за разрешением на охоту

Неизвестно, почему именно сейчас люди толпами пошли в министерство. Автор: barnaul.insta

Очевидцы в Барнауле сняли огромную очередь желающих получить разращение на охоту в крае. Осенний сезон стартует 28 августа, и все хотят успеть.

- Смешно и грустно... Очередь за талонами на получение разрешения на охоту! Люди занимают очередь в 4 утра. Спасибо за организацию услуги! Всё-таки было хорошо когда народ был напуган пандемией и держался в метре друг от друга, - пишет автор в паблике barnaul.insta.

По информации минприроды Алтайского края, принимать заявления на выдачу разрешений начали еще 10 августа. Неизвестно, почему именно сейчас люди толпами пошли в министерство.

Напомним, в преддверии осени охотники получат разрешения на добычу водоплавающей, боровой, болотно-луговой, полевой и степной дичи на сезон охоты в общедоступных охотничьих угодьях региона.