Житель Славгорода приревновал свою любимую к знакомому и убил обоих

Тела потерпевших нашли в квартире в Славгороде Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителю Славгорода предъявили обвинение в убийстве возлюбленной и знакомого. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, 22 августа этого года в одной из квартир города обнаружили их тела.

При осмотре тел 34-летнего хозяина и 40-летней женщины выяснилось, что умерли они насильственной смертью. Следком возбудил по данному факту уголовное дело, и вскоре эксперты вышли на след подозреваемого.

По подозрению в убийстве был задержан 27-летний местный житель. По данным следствия, 19 августа он совместно со своей возлюбленной был в гостях у знакомого. Будучи в нетрезвом состоянии, он приревновал женщину к хозяину квартиры. Тогда он убил обоих ножом. От ран потерпевшие скончались на месте происшествия.

- В настоящее время следователи предъявили злоумышленнику обвинение, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - отметили в управлении СК.

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