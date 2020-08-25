Крупный град напомнил о зиме жителям Камня-на-Оби

Град оставил после себя след на огородах Фото: Каменские известия

24 августа на алтайский город Камень-на-Оби обрушился ливень с градом. Горошины были достаточно большого размера, очевидцы уже поделились фото в соцсетях.

По информации «Каменских известий», непогода застала жителей города в обед. Ливень шел стеной, поэтому видимость на дорогах была практически нулевая. Каждый укрывался от стихии как мог: кто в магазине, кто на автобусной остановке.

Кроме того, из-за сильного ливня по дорогам потекли реки.

- Одной из таких рек наш читатель Владимир Гришкин даже название дал, одноименное с улицей – Некрасовка, - пишет издание.

Вскоре гроза прекратилась, но град оставил после себя след на огородах. Так, один из местных жителей выставил фото, на котором видно, что горошины побили его цветы. Кстати, выглядела кучка града совсем как снег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сухой и теплый: Росгидромет рассказал о погоде в Алтайском крае на сентябрь

Среднесуточная температура по Барнаулу составит 11 градусов. Это не так уж и мало (подробнее)