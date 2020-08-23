Сухой и теплый: Росгидромет рассказал о погоде в Алтайском крае на сентябрь

Прогноза погоды на сентябрь 2020 года. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Росгидромет опубликовал возможный прогноз погоды на сентябрь в регионах. Согласно ему, в Алтайском крае месяц будет относительно теплым и сухим. Среднесуточная температура по Барнаулу составит 11 градусов. Это не так уж и мало.

Например, в августе этот показатель составил 16,7. Радует, что будет немного дождей. Норма месячных сумм осадков ожидается на уровне 28 миллиметров, а в августе было 49 миллиметров.

Есть уточнение, вероятностный прогноз будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды. В нынешнем виде он предназначен для использования федеральными органами исполнительной власти для оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, в интересах сельского хозяйства, охраны лесов от пожаров, водного транспорта, энергетики.

Вообще, сентябрь на Алтае будет обычным – без скачков температур и похолоданий, без засухи и проливных дождей.

Кстати, по прогнозу, выше нормы средняя месячная температура сентября наиболее вероятна на Чукотке. Избыток осадков наиболее вероятен в Магаданской области, на северо-востоке Якутии. Меньше нормы количество осадков предполагается в Хабаровском крае.