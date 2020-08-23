Жители барнаульского поселка за свои деньги отремонтировали дорогу

В социальных сетях опубликовано видео, на котором жители поселка Центральный самостоятельно ремонтируют дорогу на улице Вологодаская.

По словам автора видео, город и районная администрация не реагируют на просьбы жителей решить проблему плохих дорог.

- Жителям приходится за свой счет приобретать материалы, в данном случае асфальтную крошку. Дружно выходим и делаем. Устали ждать помощи, делаем за свой счет муниципальные дороги, - говорит автор видео Татьяна Клинникова.

- Вологодская - молодцы! Мы тоже на нашей улице скоро будем дружно делать дорогу, и если кто-то думает, что в частном секторе люди не умеют работать, то глубоко ошибаются, в доме всегда найдётся что сделать и труда никто не боится, - пишут их соседи.

- А потом строительную технику не пускают для проезда к строящимся домам. Приходила как-то одна дама и жаловалась, что они дорогу сделали сами, а бетоносмесители ее раздолбали! Не делают, значит не время! – пишет другой горожанин в группе «Инстабарнаул».

Читайте также

Жители «Сибирской долины» перекрыли трассу

Они взяли велосипеды, детей и пошли на ближайший пешеходный переход и начали бесконечно переходить трассу, останавливаться на полпути (далее)