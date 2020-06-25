Жители «Сибирской долины» перекрыли трассу

25 Июнь 2020 2020-06-25T04:49:40+03:00

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Жители поселка «Сибирская долина» под Барнаулом в среду, 24 июня, вышли на протестную акцию и перекрыли трассу.

Они взяли велосипеды, детей и пошли на ближайший пешеходный переход и начали бесконечно переходить трассу, останавливаться на полпути. Из-за этого на дороге образовалась огромная пробка. На столь отчаянный и не самый безопасный шаг людей вынудило бездействие со стороны администрации по проблеме с питьевой водой. Мало того, что качество оставляет желать лучшего, так она еще и не всегда бывает.

-Это все из-за воды. Она реально отвратительная! Воняет канализацией! Администрацию за это надо привлечь! А зимой и весной на дорогах ужас творится. Ничего не чистится, следовательно, образуются большие грязевые лужи. А чистим снег всей улицей руками с раннего утра, - пишет в группе «Инцидент Барнаул» Максим Ломакин. - Фильтры не справляются, ломаются. А оплату за воду обязаны брать в соответствии с ее нормативным качеством. Если вода не пахнет и не имеет грязи, то платить за неё обязаны, а пользоваться тем более. А если она воняет, то извиняйте. Если администрация подключила всем такую воду, то пусть несёт ответственность.

Разбирательство, в том числе с участием полиции, шло до глубокой ночи. На данный момент результат переговоров не известен.

ИСТОЧНИК KP.RU