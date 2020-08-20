Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 21 августа 2020 года: число зараженных подходит к 11 тысячам

В сутки выявляют не более 90 новых случаев заражения Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 21 августа 2020 года: почти 11 тысяч зараженных выявили в регионе. В сутки выявляют не более 90 новых случаев заражения, но вопрос о переходе на третий этап снятия ограничений пока остается открытым.

Как сообщает оперштаб региона, большая часть инфицированных уже выздоровели – сейчас это почти 9,4 тысячи человек. Лечение продолжают сейчас 1 320 человек: в госпиталях - 768, амбулаторно, на дому - 552.

Из общего числа зараженных 947 – дети до 17 лет включительно. Также специалисты рассказали, что 173 случая выявили как завозные, 5505 – по контакту с ранее заболевшими лицами, 2841 – у больных пневмонией, 3464 – у людей с симптомами ОРВИ. Преобладающее число пациентов переносят инфекцию без симптомов, они, как уже ранее сообщалось, лечатся на дому. Однако в крае есть и «тяжелые» больные. Сейчас их 111, 30 из них требуется кислородная поддержка.

Данные на 23:00 20 августа. Скриншот сайта Яндекс. Коронавирус

Также в регионе продолжает увеличиваться число летальных исходов. С начала пандемии подтверждено уже 292 смерти пациентов с диагностированным коронавирусом: 111 скончались именно из-за инфекции, 177 – по иным причинам. Причины смерти еще четырех умерших сейчас устанавливают эксперты.

Медики продолжают наблюдение почти за 3 тысячами человек, которые находятся на самоизоляции. Тестирование охвачено уже более 357 тысяч человек.

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