Новая аптека для льготников открылась в Барнауле

Его создали на базе детской поликлиники №9 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открыли новый аптечный пункт для льготников. Его создали на базе детской поликлиники №9.

Как сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы, с работой аптеки ознакомился министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. О том, как будет организована выдала лекарств гражданам льготной категории, ему сообщила директор сети госаптек Ольга Калита.

По словам Ольги Калиты, в поликлинике есть детский травмпункт, поэтому в учреждении решили открыть пункт проката медизделий. Также там создали все условиях для маломобильных граждан: пандус, расширенный входной проем и так далее. В будущем в аптеке планируют сделать ремонт.

- В этом году, например, запланировано открытие аптечного пункта в Городской больнице №12. Эту тенденцию по открытию пунктов в медицинских учреждениях мы продолжим, - отметил Дмитрий Попов.

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