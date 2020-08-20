Любовь в «красной зоне»: как COVID-19 ускорил свадьбу

Назаровы узнают друг друга и в противочумных костюмах Фото: из личного архива героя(ев) публикации

14 августа в Барнауле поженились врачи ковид-госпиталя Виктор и Айнура Назаровы. Союз молодоженов скрепили не только обручальные кольца, но и «красная зона». Именно там их чувства, вспыхнувшие еще в студенчестве, прошли проверку на прочность.

Первый поцелуй

- Мы стали присматриваться друг к другу еще на втором курсе, - вспоминает Виктор. - Айнура не могла не обратить на себя внимания: добрая, отзывчивая, общительная, активная, целеустремленная.

Айнура, в свою очередь, видела в будущем избраннике серьезного человека, ответственного, умного, и при этом очень скромного. Влюбленные говорят, что и сами не заметили, как стали чаще общаться друг с другом и офлайн, и в соцсетях. Датой рождения отношений влюбленные считают 18 июня, когда радостно прогуливаясь после сессии, они вдруг впервые поцеловались.

Я милого узнаю по походке

В планах у молодых - закончить ординатуру и родить троих детей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Когда способным молодым медикам неврологу Виктору и кардиологу Айнуре предложили поработать в ковид- госпитале терапевтами, оба сразу согласились.

- Да, было страшно, - честно говорят недавние студенты. – Но мы знали, с чем столкнемся. Тем более, опытные коллеги наставляли. Объяснили, как себя правильно вести, как одеваться и так далее.

Айнура говорит, что одной из проблем были запотевшие очки в защитном снаряжении, но она быстро научилась с этим справляться.

- У нас там есть специальный антизапотевательный спрей для очков. Бывает, и с ним запотевают, но по коридору пройдешь активно или к окошку подойдешь - отпотевают. Снимать их ни в коем случае нельзя, ведь на глазах слизистая оболочка…

Назаровы узнают друг друга и в противочумных костюмах. По глазам, походке и той химии любви, которая пробивает любые ткани, маски и респираторы.

- Даже если Виктор в конце коридора стоит, я отличаю его от всех, - говорит молодая жена.

- Я тоже ее ни с кем не спутаю, - улыбается Виктор.

Проверка

Молодожены говорят, что о свадьбе уже задумывались, только не знали, в этом году ее делать или позже. А поработав в госпитале, решили расписаться в самое ближайшее время!

Все эти три месяца они, как и другие сотрудники госпиталя, работают в опасных и сложнейших условиях - когда количество больных не убывает, а инфекция с которой они сражаются, не до конца изучена.

- Мы придерживаемся рекомендаций ВОЗ, но новый вирус проявляет свое коварство, на работе нужно быть максимально внимательным, собранным, – поделились наши герои. - Потом дома начинаешь анализировать, думаешь, когда это закончится…

- В экстремальных ситуациях чувства обостряются, - говорит Айнура. - Очень выматываешься на работе, нужна поддержка, и когда человек, который рядом, может эту поддержку дать, каким-то словом тебя успокоить, найти нужные слова, то это дорогого стоит. И ты понимаешь, что это твой человек, что с ним тепло и не страшно дальше по жизни идти.

Девушка поделилась трогательной историей:

- Однажды мы работали в разные смены - к сожалению, это часто бывало. Я очень устала, вымоталась на жаре и выходила из грязной зоны поздно, в 12 ночи. И вот Витя, несмотря на то, что тоже был уставший с суток, принес мне из санатория, где мы размещаемся, бутылочку воды. Позвонил, говорит, спустись…Это была самая вкусная вода на свете.

Свадьбу молодожены праздновали немноголюдную, с родителями, на свежем воздухе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Медовая неделя

Свадьбу молодожены праздновали немноголюдную, с родителями, на свежем воздухе. А после этого отправились в поселок Малиновое озеро на медовую недельку.

- Прогуливались по деревне, съездили на бережок, закат проводили, - рассказывают молодожены.

20 августа они вновь надели противочумные костюмы и зашли в «красную зону». Но любовь, как и кашель, не скроешь…

В планах у молодых - закончить ординатуру и родить троих детей.

- Нет, ребеночка мы называть Ковидом не будем, - смеются Виктор и Айнура в ответ на шутки по этому поводу. - Это абсурд. Вообще, хотелось бы, чтобы человечество как можно скорее стало забывать это слово.

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