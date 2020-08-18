Бийчанина в «День дурака» сообщил о минировании жилого дома

Мужчина сообщил о минировании собственного дома Фото: Анна СЕМИНА

Житель Бийска в состоянии алкогольного опьянения сообщил в полицию, что заминировал жилой дом. Это произошло 1 апреля.

В тот вечер мужчина, будучи подшофе, находился в ограде своего дома по переулку Жилому, 5. Вдруг ему в голову пришла идея похулиганить.

- Он позвонил в полицию и сообщил, что заминировал этот дом и взорвет его через 30 минут, - рассказывают в пресс-службе Прокуратуры Алтайского края.

Начальник смены принял сообщение и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу. Осмотрев жилье, никаких подозрительных и тем более взрывных устройств полицейские не обнаружили.

Установить личность лже-террориста было не сложно. Вскоре его задержали. По данному факту возбудили уголовное дело. Обвиняемому грозит крупный штраф, ограничение свободы или принудительные работы.

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